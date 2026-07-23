الجيش الإسرائيلي يهدم منزلاً ومغسلة ومزرعتين للمواشي شمال غرب القدس

رام الله/ الأناضول

هدمت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، منزلاً ومغسلة للمركبات ومزرعتين للمواشي في بلدة الجديرة، شمال غرب القدس المحتلة، وفق محافظة القدس الفلسطينية.

ونقلت محافظة القدس، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، عن رئيس بلدية الجديرة أحمد برجس، أن آليات إسرائيلية اقتحمت البلدة ونفذت عمليات هدم طالت منزلاً، ومغسلة للمركبات، ومزرعتين للمواشي، دون أن يبلغ عن مواجهات.

وقال برجس، إن بلدة الجديرة والمنطقة المحيطة بها تتعرض بشكل متواصل لاستهداف من السلطات الإسرائيلية عبر تصعيد عمليات الهدم وتسليم إخطارات هدم للمنازل والمنشآت، في محاولة لفرض مزيد من التضييق على المواطنين والحد من التوسع العمراني الفلسطيني في المنطقة.

من جانبه، قال صاحب المغسلة محمد اتيم، إن الآليات الإسرائيلية هدمت المغسلة المقامة منذ خمس سنوات دون إنذار مسبق، رغم أن السلطات الإسرائيلية سلمتهم في وقت سابق قراراً بوقف العمل، قبل أن يحصلوا على قرار بتجميد تنفيذ الإجراء، وفق بيان المحافظة.

وأضاف اتيم، أن المغسلة كانت تشكل مصدر رزق لسبع عائلات.



وأشار إلى أن عملية الهدم ألحقت بهم خسائر مادية تقدر بنحو 200 ألف دولار، وحرمت العاملين فيها من مصدر دخلهم الوحيد.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال النصف الأول من العام الجاري 341 عملية هدم، أسفرت عن تدمير 740 منشأة فلسطينية، وتضرر 923 فلسطينيا، كما أصدرت 254 إخطارا جديدا بالهدم بذريعة البناء دون ترخيص.

ويحظر القانون الدولي الإنساني، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، هدم الممتلكات المدنية إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى.

وتقول الأمم المتحدة إن عمليات الهدم الإسرائيلية تسببت خلال عام 2025 في نزوح أكثر من ألف و700 فلسطيني.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 1182 فلسطينيا، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.