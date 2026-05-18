الجيش الإسرائيلي يهدم عمارة سكنية قيد الإنشاء بالضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول



هدمت جرافات إسرائيلية، الاثنين، عمارة سكنية قيد الإنشاء في بلدة الولجة غربي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، بدعوى البناء دون ترخيص.

وقال رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج للأناضول، إن قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة برفقة آليات عسكرية وجرافات ثقيلة.

وأضاف: "تفاجأنا صباح اليوم بتجمع آليات عسكرية إسرائيلية على مدخل القرية، بينها أكثر من أربع شاحنات تحمل جرافات وآليات ضخمة، ترافقها قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي".

وأوضح الأعرج أن القوات جرفت أجزاء من الشوارع والسلاسل الحجرية، قبل أن تصل إلى عمارة سكنية قيد الإنشاء تعود للمواطن أحمد نصار أبو التين، وتشرع بهدمها.

وأشار إلى أن "سياسة هدم المنازل والتضييق على السكان مستمرة في قرية الولجة"، مضيفا: "لا يمر أسبوع دون تنفيذ عمليات هدم أو تسليم إخطارات بالهدم داخل القرية، في إطار التضييق على السكان ومنعهم من التمدد الطبيعي".

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذت السلطات الإسرائيلية خلال أبريل/ نيسان الماضي 37 عملية هدم طالت 78 منشأة، بينها 37 منزلا مأهولا، إضافة إلى إخطار 21 منشأة بالهدم.

كما تسببت اعتداءات المستوطنين، بدعم من الجيش الإسرائيلي، في اقتلاع وتخريب وتسميم 4414 شجرة في الضفة الغربية خلال الشهر الماضي، بحسب الهيئة.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها مداهمات واعتقالات منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن مقتل 1162 فلسطينيا، وإصابة نحو 12 ألفا و245 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.