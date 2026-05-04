الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 4 قرى لبنانية تمهيدا لعدوان جديد

القدس / الأناضول

أنذر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، سكان 4 قرى في جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم فورا قبيل شنه هجوما، ضمن خروقاته المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال متحدث الجيش أفيخاي أدرعي عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: قانا ودبعال وصريفا (قضاء صور) وقعقعية الجسر (قضاء النبطية)".

وأضاف: "عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة".

وادعى أن الإنذار يأتي قبل شن هجوم على ما ادعى أنها أهداف لـ"حزب الله".

وبرغم وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان والساري حتى 17 مايو/ أيار، يقصف الجيش الإسرائيلي يوميا مواقع في لبنان، ويمارس تفجيرا واسعا لمنازل في عشرات القرى.



والأحد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إحصاء 20 قتيلا و46 مصابا خلال الساعات الـ24 السابقة، مما رفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 2679 قتيلا و8229 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.