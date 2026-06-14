الجيش الإسرائيلي يقول إنه يستعد لهجوم إيراني خلال ساعات

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه يستعد لهجوم إيراني خلال الساعات المقبلة، عقب استهدافه الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الجيش، في بيان، إن رئيس الأركان إيال زامير، "يجري تقييمات متواصلة للوضع مع جميع القادة المعنيين".

وأشار إلى أنه "استعدادا لتقديرات الموقف، يستعد الجيش لاحتمال إطلاق نار باتجاه أراضي دولة إسرائيل خلال الساعات القريبة".

وأضاف أن الجيش "يواصل الحفاظ على الجاهزية والاستعداد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات الدفاعية والهجومية".



ودعا الجيش، الجمهور إلى "التحلي باليقظة والالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية".

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخاصة إن إسرائيل تستعد لاحتمال تعرضها لإطلاق نار من إيران ردا على الهجمات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.



وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى رفع مستوى التأهب تحسبا لهذا السيناريو.

وقبل ساعات، قُتل 3 أشخاص وأصيب 15 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

يتبع///