الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم 30 هدفا في جنوبي لبنان خلال 24 ساعة

القدس / الأناضول

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه هاجم أكثر من 30 هدفا في جنوبي لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، بزعم أنها بنى تحتية لـ"حزب الله".

وزعم أن من بين الأهداف "مستودع وسائل قتالية، ومواقع رصد ومبان كان مسلحو حزب الله ينشطون منها".

ويواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على لبنان على منازل ومواقع مدنية، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي يمتد حتى مطلع يوليو/ تموز القادم.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 15 شخصًا بينهم 3 أطفال وامرأة في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على لبنان.

بينما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، مساء الأربعاء، أن 200 طفل قتلوا في لبنان، جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وأفادت المنظمة بمقتل وإصابة 59 طفلا على الأقل في لبنان خلال الأسبوع الماضي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضافت أنه إلى جانب الأثر المباشر للقنابل والغارات الجوية، يُقدَّر أن نحو 770 ألف طفل يعانون من ضغوط نفسية متفاقمة نتيجة التعرّض المتكرر للعنف والفقدان والنزوح.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار 2026 هجوما موسعا على لبنان، أسفر عن مقتل 2988 شخصا وإصابة 9 آلاف و210 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية.