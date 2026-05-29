الجيش الإسرائيلي يقر بإطلاق النار على طائرة مدنية في سماء الضفة كانت متجهة إلى مطار "بن غوريون" وتحلق فوق الضفة الغربية مساء الخميس بعدما حولت مسارها شرقا، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل"

القدس / الأناضول

أقر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على طائرة مدنية كانت متجهة إلى مطار "بن غوريون" قرب تل أبيب، أثناء تحليقها فوق الضفة الغربية المحتلة، مساء الخميس، بعد الاشتباه بأنها طائرة مسيرة.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، الجمعة، إن "الجيش الإسرائيلي سيُجري تحقيقا في حادثة إطلاق النار على طائرة مدنية فوق الضفة الغربية ليلة أمس، ظنا منه أنها طائرة مسيرة".

وأضاف: "بدأت الحادثة بعد أن أبلغ سكان مستوطنة ’بيت إيل’ (وسط الضفة) عن رصد عدة طائرات مسيرة مجهولة الهوية فوق المنطقة، وتم إرسال قوات من الجيش لمسح المنطقة، وظنت إحدى القوات أنها رصدت طائرة مسيرة فأطلقت النار عليها".

وأشار الموقع إلى أن مسار الطائرات القادمة إلى مطار بن غوريون قد تم تحويله شرقا، ما أدى إلى تحليقها على ارتفاعات منخفضة نسبيا فوق منطقة "بيت إيل"، وهو ما قد يفسر البلاغات عن وجود طائرات مسيرة.

كما يحقق الجيش، وفقا للموقع، في احتمال "تحليق طائرة مسيرة تابعة للشرطة فوق المنطقة في ذلك الوقت، ما أدى إلى الإبلاغ".

ولم يحدد الموقع نوع النيران التي أطلقها الجيش على الطائرة المدنية، كما قال إنه لم ترد تقارير عن أضرار أو إصابات.

يأتي هذا الحادث في وقت باتت فيه المسيرات التي يطلقها "حزب الله" تثير قلقا متزايدا في إسرائيل، إذ وصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنها "تهديد رئيسي" لصعوبة رصدها.

وأقر مسؤولون إسرائيليون في الأسابيع الأخيرة بعدم القدرة على التعامل مع المسيرات المفخخة التي يطلقها "حزب الله" على الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وعلى المستوطنات الشمالية.