وكالة الأنباء الفلسطينية نقلت عن رئيس بلدية بيت فوريك في نابلس قوله إن الجيش الإسرائيلي يواصل عدوانه على البلدة..

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين شرقي نابلس ويحتجز جثمانيهما وكالة الأنباء الفلسطينية نقلت عن رئيس بلدية بيت فوريك في نابلس قوله إن الجيش الإسرائيلي يواصل عدوانه على البلدة..

رام الله/ الأناضول

قتل فلسطينيان أحدهما طفل، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرقي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على الشابين الفلسطينيين في البلدة، ما أدى إلى مقتلهما، ثم احتجز جثمانيهما.

وأضافت الوكالة أن فلسطينيين آخرين أصيبا ونقلا إلى المستشفى.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" فإن الجيش الإسرائيلي احتجز جثماني الطفل والشاب.

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "طفلا وشابا قُتلا برصاص الجيش الإسرائيلي وتم احتجاز جثمانيهما، شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية".

وأوضحت في بيان أن الهيئة العامة للشؤون المدنية، وهي جهة اتصال رسمية مع الجانب الإسرائيلي أبلغتها بـ"استشهاد الشاب محمود حسين حمدان أبو سمرة (20 عاماً) والطفل محمد سامر محمد مليطات (16 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس".

من جهته، قال رئيس بلدية بيت فوريك يوسف حنني، بحسب "وفا"، إن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل عدوانها على البلدة، بعد إغلاق جميع مداخلها، وسط انتشار واسع للجنود والمستوطنين في منطقة السهل.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي ومستوطنين هاجموا أهالي البلدة أثناء محاولتهم إخماد حرائق اندلعت في حقولهم، وأطلقوا الرصاص الحي تجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، قبل أن يعلن لاحقا عن مقتل فلسطينيين واحتجاز جثمانيهما.

وأشار حنني إلى أن الجيش الإسرائيلي أجبر إحدى العائلات على إخلاء منزلها بعد الاعتداء على صاحبه، فيما امتدت الحرائق إلى أعمدة شبكة الكهرباء، وأحرق مستوطنون مركبتين تعودان لفلسطينيين من البلدة.

ولفت إلى أن عشرات السكان باتوا غير قادرين على الوصول إلى منازلهم أو مغادرة البلدة، عقب إغلاق الجيش الإسرائيلي حاجز بيت فوريك العسكري.

وفي وقت سابق الخميس، قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا شمالي الضفة الغربية، مدعيا أنه نفذ "عملية طعن" استهدفت أحد جنوده قرب مستوطنة "غانيم"، فيما لم تتوفر على الفور رواية فلسطينية بشأن ملابسات الحادثة.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عن مقتل 1182 فلسطينيا، فيما اعتُقل نحو 24 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية رسمية نشرت الاثنين الماضي.