الجيش الإسرائيلي يقتحم مناطق بالضفة ويستولي على 3 منازل بالبيرة

رام الله/ لبابة ذوقان/ الأناضول

اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، عدة بلدات ومناطق في الضفة الغربية المحتلة، فيما نفذ مستوطنون اعتداءات في محافظتي بيت لحم ورام الله، بالتزامن مع مواصلة عملية عسكرية في بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

ويكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهما على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بموازاة حزب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت مصادر محلية، للأناضول، إن مستوطنين اقتحموا بحماية الجيش الإسرائيلي بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتمركزوا في منطقة "الصوصة" شرقي البلدة، وانتشروا بين منازل الفلسطينيين.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش اقتحمت كذلك منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، وتمركزت في الشارع الرئيسي، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هويات ركابها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الجيش قريتي كفر مالك ودير جرير شرقي المدينة، وانتشرت في أحيائهما، دون الإبلاغ عن تنفيذ اعتقالات.

كما استولت القوات الإسرائيلية على ثلاثة منازل في حي سطح مرحبا بمدينة البيرة، بعد إجبار سكانها على إخلائها، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، حسبما ذكرت مصادر محلية للأناضول.

واقتحمت القوات حي أم الشرايط المجاور بعدد من الآليات العسكرية، وأغلقت الطريق الرئيسية، ومنعت حركة مركبات المواطنين، فيما انتشر الجنود في شوارع الحي ونفذوا عمليات تمشيط، ما أعاق حركة التنقل.

وفي السياق، أفادت المصادر بأن مستوطنين اقتحموا منطقة "شعب اللوز" غرب قرية المغير برفقة أغنامهم، في إطار اعتداءاتهم المتواصلة على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتأتي هذه الاقتحامات بالتزامن مع مواصلة الجيش الإسرائيلي، منذ فجر الأربعاء، عملية عسكرية واسعة في بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وذكر مركز قلنديا الإعلامي (أهلي)، في بيان وصل الأناضول، أن الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحامه للمخيم منذ 19 ساعة، وأنه نفذ عمليات دهم وتفتيش واسعة للمنازل، واعتقل نحو 15 فلسطينيا بينهم سيدة.

وأوضح المركز الإعلامي للمخيم، أن عددا من المعتقلين أُفرج عنهم بعد إخضاعهم لتحقيقات ميدانية أجرتها المخابرات الإسرائيلية.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أعلن في وقت سابق الأربعاء، أن طواقمه تعاملت مع 8 حالات اعتداء بالضرب منذ قبل الجيش الإسرائيلي، نُقلت إلى المستشفى، إضافة لإجلاء 5 حالات مرضية من داخل المخيم، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية عرقلت وصول الطواقم إلى المصابين والمرضى.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.