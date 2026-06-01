الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم عسكر الجديد شرق نابلس

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مخيم عسكر الجديد للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول إن قوة إسرائيلية مدعومة بتعزيزات عسكرية اقتحمت المخيم وانتشرت في أزقته وشوارعه.

وأضافوا أن عناصر القوة أجروا تحقيقات ميدانية مع عدد من الشبان الفلسطينيين خلال عملية الاقتحام، دون أن تتضح على الفور حصيلة الاعتقالات أو أسبابها.

وأشار الشهود إلى أن قوات إضافية وصلت إلى المخيم خلال الاقتحام، فيما شهدت المنطقة حالة من التوتر وسط تحركات مكثفة للجيش داخل الأحياء السكنية.

وتنفذ القوات الإسرائيلية بشكل متكرر عمليات اقتحام في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، تتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات وتحقيقات ميدانية مع الفلسطينيين.

وتشهد الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصعيدا في اعتداءات الجيش والمستوطنين، لا سيما في المناطق الريفية والبدوية المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وأسفر التصعيد في الضفة عن مقتل 1168 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 23 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في 26 مايو/ أيار الماضي.

ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد بهذه الاعتداءات لضم الضفة الغربية أو أجزاء كبيرة منها رسميا إليها، مما يعني القضاء على إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب منها.