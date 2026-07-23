الجيش الإسرائيلي يغلق وسط الخليل لتأمين اقتحامات المستوطنين

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

أغلق الجيش الإسرائيلي، الخميس، أجزاء من شارع بئر السبع ووسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، لتأمين اقتحام مستوطنين لموقع أثري في المنطقة، وفق شهود عيان.

وقال الشهود للأناضول إن قوات إسرائيلية كبيرة انتشرت في وسط المدينة، وأغلقت عددا من الشوارع والمتاجر في منطقة باب الزاوية، أحد أكثر المناطق حيوية في الخليل.

وأضافوا أن القوات أجبرت عشرات مركبات النقل العام على إخلاء التجمع الرئيسي في المنطقة، لتسهيل اقتحام المستوطنين إلى الموقع الذي يطلقون عليه اسم "قبر حبرون"، ما تسبب في اختناقات مرورية وتكدس للمسافرين في محيط المكان والشوارع المؤدية إليه.

وأوضح الشهود أن مجموعة من المستوطنين، بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، سلكت شارع بئر السبع وصولا إلى الموقع.

ويزعم المستوطنون أن الموقع يضم قبر شخصية يهودية تدعى "حبرون" أو "بن كناس"، بينما ينفي فلسطينيون ذلك، ويقولون إن الموقع حديث نسبيا.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إذ أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عن مقتل 1182 فلسطينيا، فيما اعتُقل نحو 24 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية رسمية حتى الاثنين.

