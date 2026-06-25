الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 6 أشخاص جنوبي لبنان الخميس

القدس/ سعيد عموري/ الاناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، قتل 6 أشخاص في بلدة زوطر الشرقية ومرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان.

وادعى أنهم عناصر في "حزب الله" شكلوا تهديدا لقواته داخل ما يصفها بـ"المنطقة الأمنية".

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى سيطرت عليها خلال الحرب بين عامي 2023 و2024.

كما وسعت، خلال عدوانها الحالي، نطاق توغلها إلى أكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، في أعمق تقدم لها منذ انسحابها من جنوب لبنان عام 2000.

وقال الجيش، في بيان، إن قواته رصدت الأشخاص الستة في المنطقتين قبل استهدافهم.

وادعى أنهم "شكلوا تهديدا لقواتنا" داخل ما يصفها بـ"المنطقة الأمنية"، في إشارة إلى مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.

ولم يقدم الجيش أدلة مستقلة تثبت هوية القتلى أو طبيعة التهديد الذي ادعى تعرض قواته له، كما لم يتسن للأناضول التحقق من روايته من مصدر مستقل.

فيما لم يصدر تعليق فوري من "حزب الله" أو السلطات اللبنانية بشأن ادعاءات الجيش الإسرائيلي حتى الساعة 7:40 ت.غ.

جاء ذلك مع تراجع وتيرة الهجمات الإسرائيلية وسط تقارير عن ضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف التصعيد في لبنان، دعما للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في سويسرا.

وفي 18 يونيو/ حزيران الجاري، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا الأحد في مفاوضات لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتشمل العدوان على لبنان.

غير أن إسرائيل واصلت هجماتها بكثافة خلال الأيام التالية، بدعوى استهداف "حزب الله"، قبل أن تخفض وتيرتها بصورة كبيرة منذ الأحد الماضي.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان تسبب في نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات لبنانية رسمية.

وقبل ساعات أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 4 آلاف و230 قتيلا، و12 ألفا و179 جريحا، بعد إحصاء 38 قتيلا و8 جرحى خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولم توضح الوزارة، في تقريرها اليومي، ما إذا كان القتلى جميعهم ضحايا سقطوا خلال الساعات الأخيرة، أم أن الحصيلة تشمل جثامين انتُشلت لاحقا من مناطق تعرضت للقصف.