الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطيني ويزعم مشاركته في احتجاز أسرى

القدس / الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، قتل فلسطيني في غارة استهدفته بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مدعيا أنه ناشط ميداني في حركة "حماس" شارك في احتجاز أسرى إسرائيليين.

وقال الجيش، في بيان، إن الغارة نُفذت بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، واستهدفت أنس محمود أحمد حمدان، وادعى أنه قائد سرية في حركة "حماس".

وادعى أن حمدان شارك في احتجاز أسرى إسرائيليين في قطاع غزة، وكان "شخصية محورية" في احتجازهم وإعادتهم إلى إسرائيل، كما كان مسؤولا عن الدعاية في الحركة بلواء خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما زعم أنه عمل على مدار سنوات، وخلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، إلى جانب عدد من قادة الجناح العسكري للحركة، بينهم قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف ورافع سلامة.

ولم يصدر تعليق فوري من حركة "حماس" على بيان الجيش الإسرائيلي.

وبدعم أمريكي، بدأت إسرائيل، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب الإبادة الجماعية في غزة، ما أسفر عن أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل القصف، ما قتل ألفا و127 فلسطينيا وأصاب 3 آلاف و643، معظمهم أطفال ونساء.

كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهزة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.

وفي عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجّرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، وترفض إسرائيل الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات أممية.

