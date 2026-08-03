الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة أحد جنوده بـ"حادث عملياتي" جنوبي لبنان

إسطنبول/ زين خليل/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إصابة أحد جنوده بجروح جراء ما وصفه بـ"حادث عملياتي" جنوبي لبنان.

وقال الجيش في بيان إن "جنديا في الاحتياط أصيب اليوم (الاثنين) بجروح طفيفة في حادث عملياتي بجنوب لبنان".

وأضاف: "نُقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ أسرته".

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه ملابسات إصابة الجندي.

والسبت، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أحد ضباطه بجروح متوسطة خلال ما قال إنه "نشاط عملياتي" بجنوب لبنان.

ووقتها، أفادت القناة 12 العبرية الخاصة أن الضابط أصيب خلال اشتباك مع مسلحين في منطقة مرتفع "علي الطاهر"، عند أطراف بلدة النبطية الفوقا بالجنوب.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تشن إسرائيل هجمات على لبنان، أسفرت عن مقتل 4 آلاف و333 شخصا وإصابة 12 ألفا و236 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتواصل إسرائيل عدوانها رغم توقيع بيروت وتل أبيب في 26 يونيو/حزيران الماضي اتفاق "صيغة الإطار" برعاية أمريكية.

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".