الجيش الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا في مداهمات بالضفة الغربية معظمهم من محافظة نابلس وفق ما أبلغت مصادر محلية الأناضول

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، 15 فلسطينيا على الأقل خلال عمليات دهم واقتحام في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تركزت في محافظة نابلس شمالا.

وقالت مصادر محلية للأناضول إن قوات الجيش اعتقلت 11 فلسطينيا من قرى وبلدات بمحافظة نابلس، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدتي فرعون وصيدا في محافظة طولكرم، عقب مداهمة منزليهما.

كما اعتقلت فلسطينيا من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

وفي مدينة جنين، اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا بعد مداهمة منزله في الحي الشرقي، وتفتيشه وتحطيم محتوياته.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة اقتحامات إسرائيلية شبه يومية، تتخللها عمليات اعتقال واعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا خلال الفترة نفسها.​​​​​​​​​​​​​​

وزادت وتيرة الانتهاكات والاقتحامات منذ أحداث بلدة تل في نابلس الجمعة، والتي قتل فيها أربعة فلسطينيين وإسرائيليان، خلال هجوم شنه مستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي على البلدة، وفق مصادر فلسطينية.