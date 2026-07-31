بينهم 8 في محافظة نابلس، وفق مصادر محلية ومكتب إعلام الأسرى

الجيش الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في مداهمات بالضفة الغربية بينهم 8 في محافظة نابلس، وفق مصادر محلية ومكتب إعلام الأسرى

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

اعتقل الجيش الإسرائيلي 14 فلسطينيا، الجمعة، خلال عمليات دهم واقتحام نفذها في الضفة الغربية المحتلة، تركزت غالبيتها في محافظة نابلس.

وقالت مصادر محلية ومكتب إعلام الأسرى، إن قوات الجيش اعتقلت 14 فلسطينيا في الضفة الغربية، 8 منهم في محافظة نابلس (شمال)، وبينهم أسرى محررون، بعد مداهمة منازلهم.

وأضافت المصادر أن الجيش اعتقل فلسطينيين اثنين في محافظة الخليل، وآخرَين في محافظة بيت لحم (جنوب)، فيما اعتقل فلسطينيا من محافظة رام الله والبيرة (وسط) على حاجز عسكري، وآخر من محافظة طولكرم (شمال) عقب مداهمة منزله.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن حملات الاعتقال المتواصلة تعكس استمرار سياسة إسرائيل في تصعيد استهداف الفلسطينيين وفرض مزيد من "العقاب الجماعي" بحقهم.

ويشن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي حملات دهم واعتقال في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد عملياته العسكرية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني، اعتقلت إسرائيل 24 ألفا و600 فلسطيني منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينهم 1900 طفل وطفلة و785 امرأة.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 9 آلاف و400، بينهم 94 أسيرة، وأكثر من 350 طفلا محتجزا في سجني "مجدو" و"عوفر"، إضافة إلى 3 آلاف و244 معتقلا إداريا، وألف و320 معتقلا تصنفهم إسرائيل ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين"، بحسب النادي.