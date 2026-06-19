تزامنت الاقتحامات مع هجمات نفذها مستوطنون، وفق مصادر محلية للأناضول..

الجيش الإسرائيلي يعتقل شابا ويصيب آخر خلال اقتحامات في الضفة تزامنت الاقتحامات مع هجمات نفذها مستوطنون، وفق مصادر محلية للأناضول..

حسني نديم/ الأناضول

شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية، الجمعة، اقتحامات واعتداءات نفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، أسفرت عن إصابة شاب في بلدة بيتا جنوبي نابلس واعتقال آخر في جنين.

وقالت مصادر محلية لمراسل الأناضول إن شابا أصيب بجروح بعد تعرضه لضرب مبرح من قبل الجيش الإسرائيلي قرب منطقة "بئر قوزا" في بلدة بيتا جنوبي نابلس.

وأضافت أنه جرى نقل الشاب إلى مركز صحي في البلدة لتلقي العلاج.

وهاجم مستوطنون منزلا في منطقة الحرايق ببلدة بيتا جنوبي نابلس، واعتدوا على ممتلكات المواطنين، بحسب المصادر ذاتها.

كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في قرية قوصين غرب مدينة نابلس، دون تسجيل إصابات أو اعتقالات، وفق شهود عيان لمراسل الأناضول.

وفي محافظة بيت لحم، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مواطنين في منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوبي المدينة.

وقالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت الموقع وتمركزت عند البركة الأولى، وأغلقت الشارع الرئيسي، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين.

وتشهد منطقة برك سليمان خلال الأشهر الأخيرة اقتحامات متكررة من قوات الجيش الإسرائيلي ومستوطنين، تخللتها اعتداءات على المتنزهين ومحاولات للحد من وصول المواطنين إلى المنطقة.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي الشاب سفيان محمود حمدوني (23 عاما) خلال اقتحام بلدة يعبد جنوبي المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن القوات انتشرت في شوارع البلدة، واعتقلت حمدوني، بعد مداهمة المنطقة، كما حطمت أجزاء من مركبته الخاصة قبل انسحابها.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت عدة آليات عسكرية إسرائيلية المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في منطقتي شارع الواد وصوفين، وأطلقت قنابل الصوت، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات، وفق وكالة "وفا".

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار اقتحامات الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية وتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، لا سيما الأراضي الزراعية القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وسط توتر ميداني متواصل.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفر التصعيد الإسرائيلي عبر الجيش والمستوطنين في الضفة عن مقتل 1169 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا.



