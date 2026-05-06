الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينية شمالي غزة

إسطنبول / الأناضول

أصيبت فلسطينية، الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، في حين نفذت قواته عمليات نسف لعدة مبان سكنية شرقي مدينة غزة.



يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.



وأفاد شهود عيان لمراسل الأناضول، بأن المرأة أُصيبت بطلق ناري مباشر أثناء وجودها قرب خيام النازحين في بلدة بيت لاهيا.

يأتي ذلك ضمن خروقات متكررة للاتفاق الهش، الذي أنهى عامين من الإبادة الإسرائيلية، دون أن يوقف العمليات العسكرية في مختلف مناطق غزة.

وفي تطور متزامن، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لعدة مبان سكنية داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" شرقي مدينة غزة، حسب شهود عيان للأناضول.

و"الخط الأصفر" شريط وهمي يفصل بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي شرقا، والمناطق التي يُسمح للفلسطينيين بالوجود فيها غربا، ويمتد على نحو 59 بالمئة من المساحة الكلية لقطاع غزة.

كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائف باتجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، منذ سريانه، عن مقتل 834 فلسطينيا وإصابة 2365 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة بغزة.

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطيني، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.