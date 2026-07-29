بين المعتقلين أب وطفله، فيما شهدت عدة بلدات مواجهات وإغلاقات عسكرية.

الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا ويعتقل 3 في مداهمات بالضفة بين المعتقلين أب وطفله، فيما شهدت عدة بلدات مواجهات وإغلاقات عسكرية.

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

أصاب الجيش الإسرائيلي فلسطينيا، واعتقل ثلاثة آخرين بينهم أب وطفله، خلال اقتحامات نفذها في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن فلسطينيا أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة.

وذكرت إذاعة "صوت فلسطين" (حكومية) أن مواجهات اندلعت في البلدة تخللها إطلاق الجيش قنابل الغاز، فيما أفادت محافظة القدس بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت شابا خلال الاقتحام.

وفي جنوب الضفة، أفاد الناشط في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية أسامة مخامرة للأناضول بأن قوة إسرائيلية اقتحمت منطقة خلة الفرا غرب بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت فلسطينيا وطفله أثناء رعيهما المواشي.

وفي بيت لحم، قالت "وفا" إن الجيش اقتحم بلدة بيت فجار جنوب المدينة، وتمركز في عدة أحياء وأطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون الإبلاغ عن إصابات.

وفي وسط الضفة، ذكرت إذاعة "صوت فلسطين" أن الجيش أغلق حاجز عطارة العسكري شمال رام الله، وهو أحد المداخل الحيوية المؤدية إلى قرى المدينة ومدن شمالي الضفة، كما أطلق قنابل إضاءة خلال اقتحام بلدة بيرزيت.

وفي شمال الضفة، اقتحم الجيش قرية قريوت جنوب نابلس، وأطلق قنابل الصوت، كما واصل لليوم الثالث الاستيلاء على منزل وتحويله إلى ثكنة عسكرية في قرية جالود، وفق المصدر ذاته.

وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيا، وإصابة نحو 13 ألفا، واعتقال قرابة 24 ألفا خلال الفترة نفسها.