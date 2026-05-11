الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينيا بمخيم قلنديا شمالي القدس

أصيب فلسطيني، الاثنين، بنيران الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا للاجئين شمالي مدينة القدس المحتلة، بدعوى أنه أطلق النار على قوات الشرطة.

وقال شهود للأناضول إن قوة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم، وأطلقت النار على شاب فلسطيني.

وأظهر مقطع فيديو متداول الشاب ملقى على الأرض ومحاصرا بجنود إسرائيليين.

وأضاف الشهود أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني وصلت المكان إلا أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار تجاهها ومنعتها من الاقتراب من المصاب.

من جانبها، ادعت الشرطة الإسرائيلية في بيان، أن عناصر من حرس الحدود كانوا يستعدون لتنفيذ "عملية عسكرية" في قلنديا".

وأردفت أنه "عند دخولهم المنطقة رصدوا شخصا يترجل من مركبة ويطلق النار على القوات بسلاح طويل"، لم توضح ماهيّته.

وأضافت أن عناصر حرس الحدود "استجابوا بسرعة بإطلاق النار عليه وتحييده"، دون تفاصيل بخصوص وضعه الصحي.

كما تحدثت عن عدم وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخدام قوة مفرطة.

ويتعرض الفلسطينيون لاعتداءات متصاعدة يشنها المستوطنون بهدف التضييق على المواطنين وإجبارهم على ترك أراضيهم والسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني.

ويقيم نحو 750 ألف إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفًا في القدس الشرقية التي تعتبرها الأمم المتحدة جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة عن مقتل نحو 1155 فلسطينيًا، وإصابة 11 ألفًا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.