الجيش الإسرائيلي يرصد مسيرة بمناطق توغله جنوبي لبنان

القدس/ الأناضول

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، رصد طائرة مسيرة فوق منطقة انتشار قواته المتوغلة جنوبي لبنان، فيما دوت صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات في شمالي إسرائيل.

وقال الجيش في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه جرى تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات في شمال إسرائيل بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة من لبنان.

وأضاف لاحقا أنه رصد "هدفا جويا مشبوها" فوق المنطقة التي تنتشر فيها قواته جنوب لبنان، مدعيا أن الحادث انتهى دون وقوع إصابات.

وتفرض تل أبيب تعتيما كبيرا على خسائرها جراء هجمات "حزب الله" التي يرد من خلالها على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.



ولم يوضح الجيش الإسرائيلي مصير الطائرة المسيرة أو ما إذا كان قد اعترضها أو أسقطها.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية عمليات التوغل داخل الأراضي اللبنانية، إذ أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بأن فرقتين عسكريتين تواصلان العمل في جنوب لبنان.

ورغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار، قتل الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، 8 أشخاص، جراء غارات استهدفت بلدات عدة في جنوبي لبنان، فيما واصل قصفه المدفعي والجوي لمناطق متفرقة.



والاثنين، قال ترامب، عبر منصة "تروث سوشال"، إنه أجرى اتصالا "مثمرا للغاية" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا أن إسرائيل تراجعت عن مهاجمة العاصمة اللبنانية بيروت، وأن القوات التي كانت متجهة إليها عادت أدراجها.

كما قال إنه أجرى اتصالا "جيدا للغاية" مع ممثلين رفيعي المستوى عن "حزب الله" (لم يسمهم)، وإن إسرائيل والحزب "وافقا على وقف تام لإطلاق النار".



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، إلى 3 آلاف و433 قتيلا و10 آلاف و395 جريحا.