الجيش الإسرائيلي يدمر مسجدا ويقصف منزلين في قطاع غزة

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء الخميس، مسجدا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وقصفت منزلين في مدينة غزة شمالي القطاع ، بعد إنذار السكان المحيطين بالإخلاء، ما تسبب بإصابة 4 فلسطينيين.

وأفاد مصدر طبي في المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة للأناضول، بوصول فلسطينيين اثنين مصابين بجراح مختلفة، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأوضح شهود عيان لمراسل الأناضول أن الطائرات الحربية الإسرائيلية دمرت منزلا لعائلة “السرحي” في حي الزيتون، بعد إنذار سكانه بالإخلاء.

ووصل مصابان أيضا مجمع الشفاء الطبي نتيجة قصف منزل في منطقة اليرموك بمدينة غزة، وفق مصدر طبي آخر للأناضول.

وقال المصدر إن القصف تسبب باندلاع حريق وأضرار في المنزل المستهدف.

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية في مخيم البريج وسط القطاع، مسجد النور المستهدف سابقا، ما أدى إلى تدميره بالكامل، وفق شهود عيان لمراسل الأناضول.

من جهته، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، في تصريح صحفي، إن مناطق متفرقة من قطاع غزة تشهد عمليات نزوح كبيرة، نتيجة تهديدات إسرائيلية باستهداف عدد من المباني والمنشآت.

وقال مراسل الأناضول نقلا عن مصادر محلية وشهود عيان إن الجيش الإسرائيلي أنذر مباني ومنشآت عدة في مدينة غزة ومخيم جباليا شمالي القطاع، دون ايضاح طبيعة الأماكن التي سيتم استهدافها.

وشنت إسرائيل، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي، استمرت عامين وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ما زالت إسرائيل تنتهكه وتواصل حصار غزة، مع فرض قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع والمساعدات، فضلا عن مواصلة عملياتها العسكرية.