الجيش الإسرائيلي يدعي مهاجمة 25 "هدفا لحزب الله" خلال 24 ساعة

القدس / الأناضول

ادعى الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مهاجمة 25 "هدفا لحزب الله" جنوبي لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقال في بيان: "بتوجيه من قوات اللواء 226، نفذت القوات الجوية أمس (الثلاثاء)، غارات على عدد من المباني التي يستخدمها حزب الله في جنوب لبنان".

وأضاف: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، شن الجيش الإسرائيلي غارات على نحو 25 هدفا لحزب الله".

وادعى أن المواقع المستهدفة شملت "مستودعاً للأسلحة، ومباني يستخدمها حزب الله لأغراض عسكرية".

من جهة أخرى، أشار الجيش الإسرائيلي إلى اعتراض القوات الجوية، الليلة الماضية، هدفا مشبوها رصد في المنطقة التي تعمل فيها قواته جنوب لبنان.

وذكر أن "حزب الله" أطلق خلال الساعات الأخيرة عددا من الصواريخ والطائرات المسيّرة المفخخة وقذائف الهاون، مشيرا إلى أنها سقطت قرب قواته دون تسجيل إصابات، وسط تعتيم كبير ورقابة مشددة تفرضها تل أبيب على خسائرها الحقيقية.

وصباح الأربعاء، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة "شتولا" شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا على لبنان، خلف 2702 قتيل و8311 جريحا، وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.

وفي 17 أبريل/ نيسان الفائت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة بين إسرائيل و"حزب الله" لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، قائلا إن تل أبيب لن تهاجم لبنان بعد ذلك، ولاحقا أُعلن تمديد الهدنة 3 أسابيع إضافية.

كما عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي جولتي محادثات في واشنطن يومي 14 و23 أبريل، تمهيدا لمفاوضات سلام.

إلا أن إسرائيل تواصل خرق الهدنة بشكل شبه يومي، بقصف يخلف قتلى وجرحى، فضلا عن تفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوبي لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.