الجيش الإسرائيلي يجري تقييما مع مرور ألف يوم على الإبادة - منذ 8 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة

القدس / الأناضول

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تقديراً للموقف بمناسبة مرور ألف يوم على الإبادة التي يرتكبها جيشه بحق الفلسطينيين وعدوانه المتواصل على دول بالمنطقة.

وقال الجيش في بيان الاثنين، إن زامير عقد جلسة تقييم بمشاركة أعضاء قيادة الأركان العامة وقادة الفرق وعدد من القادة العسكريين، تخللتها جلسة حوارية بمناسبة "مرور ألف يوم على القتال"، وفق تعبيره.

وأضاف أن رئيس الأركان قال خلال الاجتماع: "نقف هذه الأيام عند تقاطع طرق استراتيجي بالغ الأهمية في هذه المعركة"، دون تفاصيل.

وتابع زامير: "نقاتل منذ ألف يوم وليلة في واحدة من أطول المعارك وأكثرها تعقيداً وشدة" منذ الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بقطاع غزة.

وتلقت إسرائيل دعما أمريكيا بتنفيذ الإبادة، ما خلّف أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم نساء وأطفال.

ومنذ ذلك التاريخ، تعصف إسرائيل بالوضع الأمني الإقليمي، فشنت حربين على كل من لبنان وإيران، إلى جانب غارات على اليمن وقطر، وتواصل توغلات برية في سوريا.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.