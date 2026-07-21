قال إن التدريب مخطط له مسبقا ضمن برنامج تدريبات عام 2026..

الجيش الإسرائيلي يجري تدريبا عسكريا بالنقب الغربي الأربعاء قال إن التدريب مخطط له مسبقا ضمن برنامج تدريبات عام 2026..

إسطنبول / خالد يوسف / الأناضول



أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته ستجري تدريبا عسكريا، صباح الأربعاء، في منطقة شمال النقب الغربي المحاذية لقطاع غزة.

وقال الجيش في بيان الثلاثاء، إن التدريب سيشهد حركة مكثفة لقوات الأمن والمركبات والطائرات، إلى جانب سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة.

وأضاف أن التدريب مخطط له مسبقا ضمن برنامج التدريبات العسكرية لعام 2026.

وأشار الجيش إلى أنه "لا يوجد قلق من حدث أمني".

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025، يواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على الفلسطينيين في قطاع غزة، موقعا عشرات القتلى يوميا، ويعمل على توسيع مساحة المناطق التي يحتلها لتتجاوز نصف مساحة القطاع.

وجرى التوصل إلى الاتفاق لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.