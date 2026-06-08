الجيش الإسرائيلي يتوقع استمرار المواجهة مع إيران عدة أيام وسط استعدادات لتعبئة قوات احتياط، وفق إذاعة الجيش..

القدس/ الأناضول

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن تقديرات عسكرية ترجح استمرار المواجهة مع إيران لعدة أيام، وسط استعدادات لتعبئة واسعة لقوات الاحتياط.

وأضافت الإذاعة إن "التقدير لدى الجيش الإسرائيلي أن المواجهة مع إيران متوقع أن تستمر لعدة أيام".

وأشارت إلى أن استعدادات جارية لتجنيد واسع لقوات الاحتياط، دون مزيد من التفاصيل.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء الأحد، تشديد القيود على التجمعات والتنقل في مختلف أنحاء البلاد حتى مساء الاثنين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن التعليمات الجديدة تسمح بالتجمعات حتى 200 شخص في الأماكن المفتوحة، و500 شخص داخل المباني، شريطة توفر إمكانية الوصول إلى منطقة محمية خلال الوقت المحدد.

وأضافت أن القيود تشمل أيضا إغلاق الشواطئ أمام الجمهور، مع استمرار النشاط في أماكن العمل التي تتوفر فيها إمكانية الوصول إلى مناطق محمية خلال الوقت المطلوب.



ورغم تحذير إيران من أي استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت، أشعلت إسرائيل المنطقة مجددا مساء الأحد بشنها غارة على الضاحية خلّفت قتيلين و11 جريحا، وادعت أنها استهدفت مركز قيادة وتخطيط تابع لـ"حزب الله" (حليف طهران).

وبالفعل، بدأت طهران مساء الأحد تنفيذ موجات من هجمات صاروخية على إسرائيل، التي أعلنت بعدها أن مقاتلاتها قصفت أهداف عسكرية غرب ووسط إيران، وسط تقديرات إسرائيلية باستمرار المواجهة لأيام عدة.

ومنذ 8 أبريل/ نيسان الماضي، تسود هدنة بين طهران وواشنطن، بعد حرب بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وخلّفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، حسب طهران.

وردت إيران بشن هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، كما نفذت هجمات ضد ما قالت إنها أهداف أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسفر عن ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، كما تواصل عبر قصف دموي وحصار مشدد حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فضلا عن اعتداءات لجيشها ومستوطنيها في الضفة الغربية.

