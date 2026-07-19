لم يعلن البيان مكان اعتراض المسيرة بالضبط والجهة التي أطلقتها، كما لم تتبن الواقعة أي جهة..

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرة مسيرة بمنطقة حدودية مع سوريا لم يعلن البيان مكان اعتراض المسيرة بالضبط والجهة التي أطلقتها، كما لم تتبن الواقعة أي جهة..

القدس / سعيد عموري / الأناضول



أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، اعتراض طائرة مسيرة قال إنه رصدها قرب الحدود مع سوريا، دون تحديد مصدر إطلاقها.

وقال الجيش في بيان مقتضب، إنه "تم اعتراض طائرة مسيّرة في منطقة الحدود مع سوريا، دون تفعيل صفارات الإنذار، وذلك وفقا للسياسة المعتمدة".

وأضاف أن عملية الاعتراض جرت قبل وقت قصير، وأن الجهات المختصة تواصل التحقيق في مصدر إطلاق المسيّرة.

ولم يحدد البيان مكان الاعتراض بدقة أو الجهة التي أطلقت المسيرة، كما لم تتبن أي جهة الواقعة على الفور.

في المقابل، قالت القناة "12" العبرية إن تقديرات أولية تشير إلى أن المسيّرة أُطلقت على الأرجح من الأراضي اللبنانية، دون تقديم تفاصيل أو أدلة.

وتأتي الواقعة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، رغم "صيغة الإطار" التي وقعتها بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 يونيو/ حزيران 2026.

وتنص الصيغة على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين لم تُحددا.