الجيش الأمريكي ينفذ عملية إنزال في المحيط الهندي على ناقلة نفط قيادة القوات الأمريكية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ قالت إن السفينة "لا تتبع لأي دولة" وخاضعة للعقوبات..

أنقرة / الأناضول



أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ عملية إنزال بمروحية في المحيط الهندي على ناقلة نفط تحمل اسم "إم تي دافينا"، قال إنها خاضعة للعقوبات ولا ترفع علما.

جاء ذلك في بيان نشرته قيادة القوات الأمريكية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، الجمعة، عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقالت القيادة إنها تدخلت ضد ناقلة النفط "إم تي دافينا" في المحيط الهندي، وإن السفينة "لا تتبع لأي دولة" وخاضعة للعقوبات.

وبرّرت تدخلها بأنها تمتلك صلاحية "المنع البحري" و"حق الزيارة والتفتيش"، ونشرت صورا توثق عملية الإنزال بالمروحية على السفينة.

ومنذ 13 نيسان/أبريل، استولت الولايات المتحدة على بعض السفن التجارية الإيرانية في بحر عُمان والمحيط الهندي، فيما ردّت إيران بعمليات اعتراض ومصادرة لبعض السفن المرتبطة بإسرائيل قرب مضيق هرمز.

وفي 2 مايو/ أيار، شبّه الرئيس دونالد ترامب أداء البحرية الأمريكية بـ"القراصنة"، خلال تنفيذ عمليات حصار بحري تستهدف إيران.

وقال ترامب حينها إن القوات الأمريكية استولت مؤخرا على سفينة وحمولتها، مضيفا: "احتجزنا السفينة والنفط.. إنها تجارة مربحة جدا. نحن مثل القراصنة.. نوعا ما، لكننا لا نمزح".

وأُدرجت ناقلة النفط "إم تي دافينا" على قائمة العقوبات الأمريكية أحادية الجانب في أكتوبر/تشرين الأول 2024 بسبب ارتباطها بإيران.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران في 11 أبريل/ نيسان بباكستان، فرضت الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.