الجيش الأمريكي يعلن مقتل شخصين بضربة على "قارب مخدرات"

أنقرة/ الأناضول

أعلنت قيادة المنطقة الجنوبية الأمريكية مقتل شخصين على متن قارب استهدفته، بزعم تورطه في نقل مخدرات شرقي المحيط الهادئ.

ونشرت القيادة عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة، بيانا ومشاهد للحظات استهداف القارب.

وأوضح البيان أن خفر السواحل الأمريكي بدأ عمليات بحث وإنقاذ للعثور على الشخص الثالث الذي نجا من الهجوم.

وتثير الهجمات التي يشنها الجيش الأمريكي على قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بادعاء تهريبها للمخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلا بشأن "عمليات القتل خارج نطاق القانون" في المجتمع الدولي.