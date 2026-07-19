الجيش الأمريكي يعلن مقتل جندي خلال تفجير ذخيرة إيرانية بالعراق

نيويورك/ الأناضول

أعلن الجيش الأمريكي، الأحد، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح طفيفة خلال تفجير ذخيرة تعود لطائرة مسيرة إيرانية شمالي العراق.

جاء ذلك في بيان للقيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأوضحت القيادة أن الحادث وقع السبت، خلال تفجير ذخيرة غير منفجرة تعود إلى طائرة مسيرة إيرانية أُسقطت شمالي العراق.

وتطرقت "سنتكوم" إلى إعلانها السبت، عن مقتل جنديين وفقدان ثالث عقب هجوم إيراني استهدف قاعدة أمريكية في الأردن الجمعة.

وأشارت إلى أنه تم العثور صباح الأحد، على "رفات بشرية" لم تُحدد هويتها بعد في موقع الهجوم، عقب عمليات بحث شاملة أجراها الجنود الأمريكيون.

وأضافت أن فحص الرفات لا يزال مستمرا لتحديد هوية صاحبها.

والسبت، أعلنت "سنتكوم"، مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث الجمعة في الأردن، خلال التصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

ودخلت المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار المنصوص عليه في مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو/ حزيران 2026.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بما تقول إنه ضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.​​​​​​​

