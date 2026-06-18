الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن إيران وفق بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)..

واشنطن / الأناضول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) رفع الحصار البحري المفروض على إيران اعتبارا من اليوم الخميس، مع الإبقاء على وجود قوات أمريكية في المنطقة لـ"ضمان الالتزام" ببنود اتفاق إنهاء الحرب.

جاء ذلك في بيان نشرته القيادة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، بشأن الحصار البحري المفروض على إيران منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وقال البيان: "رفعت القوات الأمريكية اليوم وامتثالا لتوجيهات الرئيس (دونالد ترامب)، الحصار المفروض على جميع الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها".

وأشار البيان إلى أن عناصر عسكرية أمريكية ستبقى في المنطقة لفترة من الزمن لضمان التزام إيران التام ببنود الاتفاق.

ومساء الأربعاء، وقّع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني، إلكترونياً، على "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأعلن الوسيط الباكستاني رسمياً دخول المذكرة حيز التنفيذ، على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض على طهران.