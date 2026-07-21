القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قالت إن الهجمات تستهدف تقليص القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية بمضيق هرمز، دون تعليق فوري من طهران..

الجيش الأمريكي يعلن بدء جولة جديدة من الضربات على إيران القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قالت إن الهجمات تستهدف تقليص القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية بمضيق هرمز، دون تعليق فوري من طهران..

إسطنبول / الأناضول



أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مساء الاثنين، تنفيذ جولة جديدة من الضربات العسكرية على إيران.

وقالت "سنتكوم"، في بيان، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن القوات الأمريكية بدأت عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (20:00 ت.غ)، تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران.

وأضافت أن الضربات تهدف إلى مواصلة تقليص القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإيرانية بشأن الإعلان الأمريكي.

ويأتي ذلك بعد نحو شهر من توقيع واشنطن وطهران، في 18 يونيو/ حزيران 2026، مذكرة تفاهم تضمنت وقفاً لإطلاق النار، وبدء مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط من العام ذاته.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار عقب تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتطالب واشنطن بضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، فيما تؤكد طهران أنها تسعى إلى تنظيم حركة عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، وهو ما أدى إلى تصاعد التوترات والمخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.