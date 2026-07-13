-القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قالت إن الهدف من الضربات هو "إضعاف" قدرة طهران على "مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز "

الجيش الأمريكي يعلن بدء تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران -القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قالت إن الهدف من الضربات هو "إضعاف" قدرة طهران على "مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز "

إسطنبول/ الأناضول

-وسائل إعلام رسمية إيرانية بينها التلفزيون الرسمي أفادت بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم ومدن جاسك وسيريك وبندر عباس

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأحد، بدء تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، مدعية أن الهدف منها "إضعاف" قدرة طهران على "مهاجمة السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز".

وقالت سنتكوم، في تدوينة على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه "عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة اليوم (21:00 ت.غ)، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران".

وادعت أن الهدف من الضربات هو "مواصلة إضعاف قدرتها (إيران) على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية، وقد وجّه القائد الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس دونالد ترامب) بتنفيذ هذه الضربات لمحاسبة القوات الإيرانية على أفعالها".

في المقابل أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بينها التلفزيون الرسمي، بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم ومدن جاسك وسيريك وبندر عباس بمحافظة هرمزجان، جنوبي البلاد.

وشهدت 5 دول خليجية والأردن، الأحد، هجمات هي أوسع استهداف لدول عربية منذ التهدئة بين واشنطن وطهران في أبريل/ نيسان الماضي، بينما قالت بعض تلك الدول إن إيران هي التي شنت الهجمات.

وشملت تلك الدول، وفق رصد الأناضول للمواقف الرسمية، كلا من قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان والأردن.

وليلة السبت/ الأحد، تبادلت واشنطن وطهران الضربات، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية حتى إشعار آخر.

كما أعلن الحرس الثوري، الأحد، في بيان، استهداف سفينتين في مضيق هرمز، قال إنهما "خالفتا قواعد العبور" التي فرضتها إيران.

وكانت "سنتكوم" أعلنت في وقت سابق، الأحد، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إطلاق موجة جديدة من الهجمات على إيران، ردا على استهداف الأخيرة سفنا تجارية في مضيق هرمز.

وأشارت "سنتكوم" إلى أن هجماتها الليلة الماضية طالت نحو 140 هدفا عسكريا، شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيّرة، وقدرات عسكرية تابعة للقوات البحرية، ومستودعات للذخيرة، وشبكات اتصالات، ومنشآت للمراقبة الساحلية.

وردا على هذه الهجمات، أعلنت إيران استهداف مواقع للقوات الأمريكية في كل من الكويت والبحرين وقطر والأردن بالصواريخ.

وكانت واشنطن وطهران وقعتا، في 18 يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم عقب مفاوضات جرت بوساطة قطر وباكستان، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن يعلن ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران "انتهت" على خلفية التصعيد الأخير.