الجيش الأمريكي يعلن التحرك لدعم عمليات الإغاثة في فنزويلا

واشنطن/ الأناضول

أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي (ساوثكوم)، الخميس، أنها بدأت بالتحرك لدعم عمليات الإغاثة في فنزويلا، عقب الزلزال المدمر.

وقالت ساوثكوم، في منشور عبر منصة "إكس" الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستدعم جهود البحث والإنقاذ داخل فنزويلا.

وأضافت أن وزارة الخارجية الأمريكية تتولى التنسيق في هذا الإطار، بالتعاون مع شركاء دوليين، لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لعمليات الإغاثة.

وجاء في المنشور: "قواتنا المشتركة تتحرك بسرعة لتفعيل قدرات النقل الجوي والدعم اللوجستي التابعة للجيش الأمريكي، بهدف إنقاذ الأرواح خلال هذه الأزمة ودعم الحكومة الفنزويلية".

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين متتالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزال إلى انهيار مبانٍ في عدة مناطق من العاصمة كاراكاس، وولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.

من جهتها، أعلنت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، في مؤتمر صحفي، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد إلى 164 قتيلا و971 جريحا.

