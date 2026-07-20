بحسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، دون تعليق فوري من الجانب الإيراني..

الجيش الأمريكي يعلن استكمال الموجة التاسعة من هجماته على إيران بحسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، دون تعليق فوري من الجانب الإيراني..

أنقرة/ الأناضول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، صباح الاثنين، انتهاء الموجة التاسعة من الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على إيران.

وأفاد بيان نشرته "سنتكوم" على منصة شركة "إكس" الأمريكية، باكتمال الموجة التاسعة من الضربات الجوية "التي تستهدف تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية ووسائل الملاحة المدنية العابرة لمضيق هرمز".

وأكد البيان أن العمليات الرامية إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية ستتواصل، وأن القوات الأمريكية ما زالت في حالة جاهزية كاملة لتنفيذ مهامها في المنطقة.

وأوضح أن الهجمات التي نُفذت خلال الليلة التاسعة استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية، وشبكات الاتصالات، ومنشآت المراقبة الساحلية والدفاع الجوي، والقوات البحرية، إضافة إلى قواعد الصواريخ والطائرات المسيّرة.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإيرانية على موجة الهجمات الأمريكية التاسعة.



وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقَّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط من العام ذاته.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز 2026، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.



وتطالب واشنطن بضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن من الممر الاستراتيجي وتؤكد أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.

