القيادة المركزية الأميركية قالت إن نحو 50 ألف جندي ينتشرون حاليا في منطقة الشرق الأوسط..

الجيش الأمريكي يعلن إكمال الموجة الثالثة عشرة من الهجمات على إيران القيادة المركزية الأميركية قالت إن نحو 50 ألف جندي ينتشرون حاليا في منطقة الشرق الأوسط..

أنقرة / الأناضول



أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الجمعة، تنفيذ الموجة الثالثة عشرة من هجماتها على أهداف إيرانية.

وقالت سنتكوم، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس" الأمريكية، إن الموجة الثالثة عشرة من الهجمات اكتملت بنجاح عند الساعة 04:00 بتوقيت تركيا، وشملت ضربات استهدفت مراكز القيادة الإيرانية، ومنشآت تخزين الطائرات المسيّرة، وشبكات الاتصالات، ومراكز المراقبة الساحلية، والقدرات البحرية.



وأضافت أن الهدف من هذه الضربات هو الحد من التهديد الذي تشكله إيران على السفن التجارية والمدنيين العاملين في الملاحة البحرية في مضيق هرمز.



وأشارت إلى أن الممر المائي الدولي في مضيق هرمز لا يزال مفتوحا رغم الهجمات الأخيرة التي نفذها الحرس الثوري الإيراني، مؤكدة أن السفن التجارية تواصل عبورها للمضيق بحرية بدعم من القوات الأميركية.



كما أوضح البيان أن نحو 50 ألف جندي أميركي ينتشرون حاليا في منطقة الشرق الأوسط.

ومنذ نحو أسبوعين، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.