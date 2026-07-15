الجيش الأمريكي يعلن إطلاق موجة ثانية الأربعاء من ضربات موجهة ضد إيران بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز

نيويورك/ الأناضول

أعلن الجيش الأمريكي، إطلاق موجة ثانية، الأربعاء، من الضربات الموجهة ضد إيران.

جاء ذلك في بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال الجيش الأمريكي: "في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (19:00 تغ)، أطلقت القوات الأمريكية عمليات ضمن الموجة الثانية من الضربات اليوم ضد إيران".

وأضاف: "تستهدف الضربات القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة لتهديد السفن التي تعبر بحرية عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي دولي حيوي للتجارة العالمية".

وأكد الجيش الأمريكي أنه يقوم بمحاسبة إيران بناء على توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس دونالد ترامب).

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، بدء تنفيذ ضربات إضافية على إيران، في ظل استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران منذ أيام.

ومنذ فجر الأحد، تشن الولايات المتحدة يوميا غارات على عدة مدن وجزر في إيران، بدعوى الرد على استهداف طهران سفنا تجارية في مضيق هرمز.

ومساء الثلاثاء، أعلنت "سنتكوم" شن هجمات جديدة واستئناف الحصار البحري على إيران.

في المقابل، ترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينما أعلنت بعض تلك الدول أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية.

وسبق أن وقّعت واشنطن وطهران، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، بوساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب، قبل أن يعلن ترامب، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء العمل بوقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.