الجيش الأمريكي يعترض 5 سفن تجارية بخليج عمان بدعوى خرق الحصار

أنقرة / الأناضول

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها اعترضت حركة 5 سفن تجارية في خليج عمان، بدعوى محاولتها خرق الحصار البحري الذي أعادت الولايات المتحدة فرضه على إيران.

وقالت "سنتكوم" في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء الخميس، إن الإجراءات جاءت عقب إعادة إعلان الحصار البحري على إيران.

وأضافت أن القوات الأمريكية أعادت توجيه 3 سفن تجارية قالت إنها كانت تحاول "خرق الحصار"، كما قامت بـ"تعطيل" سفينة أخرى بدعوى عدم امتثالها للتعليمات.

وأشارت إلى أن قواتها صعدت على متن سفينة خامسة للتأكد من التزامها بإجراءات الحصار.

وجاء في البيان: "يبقى مضيق هرمز والمياه المحيطة به حرة ومفتوحة، باستثناء السفن التي تحاول انتهاك جدار الحصار الأمريكي الصلب".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 13 يوليو/تموز الجاري إعادة تفعيل الحصار البحري الأمريكي على إيران في مضيق هرمز.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقَّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط من العام ذاته.

غير أن ترامب أعلن، في 8 يوليو 2026، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، 3 سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.

