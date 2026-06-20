الجيش الأمريكي: هرمز لا يزال مفتوحًا

واشنطن/ الأناضول

أعلن الجيش الأمريكي أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا أمام عبور السفن، عقب تصريحات إيران بشأن عزمها إغلاق المضيق أمام الملاحة بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، السبت، إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا.

ولم تتطرق القيادة إلى التصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن المضيق، مؤكدة أن حركة الملاحة التجارية عبره شهدت زيادة منذ 20 يونيو/ حزيران الحالي.

وأضافت: "اليوم، ومع عبور 55 سفينة تجارية، تم الحفاظ على عبور آمن في الممرات المائية الدولية، حيث نقلت هذه السفن كميات كبيرة من البضائع وأكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي، التابع للقوات المسلحة الإيرانية، عزمها إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك على خلفية ما وصفته بـ"عدم التزام الولايات المتحدة بمسؤولياتها المنصوص عليها في التفاهم المبرم بين الجانبين، واستمرار إسرائيل في شن هجماتها على لبنان".

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، في 14 يونيو/ حزيران، التوصل إلى تفاهم من 14 بندًا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو/ حزيران بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودًا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

ومن المتوقع، عقب توقيع مذكرة التفاهم، أن يبدأ الطرفان خلال فترة قصيرة مفاوضات تستمر 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.

