الجيش قال إن عملية الاعتراض لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"..

الجيش الأردني يعلن إسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي بلاده الجيش قال إن عملية الاعتراض لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا"..

عمان / الأناضول



أعلن الجيش الأردني، الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن "3 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، ومنظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراضها وإسقاطها".

وأضاف المصدر، أن "التعامل مع الصواريخ جرى وفق التدابير الدفاعية والإجراءات العملياتية المعتمدة، بما يكفل حماية سيادة المملكة وتأمين أجوائها والمحافظة على أمن المواطنين وسلامتهم".

وذكر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأوضح أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في المواقع التي سقطت فيها الشظايا، وتعاملت معها.

وأكد المصدر أن القوات الأردنية تواصل مراقبة أجواء البلاد ومتابعة مختلف التطورات بأعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة.

يتبع//