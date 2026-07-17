تشمل زيادة صادرات الغاز وتوطين الدواء وتحديث السكك الحديدية.. وذلك في اليوم الثالث من الزيارة التي يجريها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا

الجزائر وألمانيا توقعان 31 اتفاقية في 11 قطاعا تشمل زيادة صادرات الغاز وتوطين الدواء وتحديث السكك الحديدية.. وذلك في اليوم الثالث من الزيارة التي يجريها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا

الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول

وقعت الجزائر وألمانيا، الجمعة، 31 اتفاقية ومذكرة تفاهم في 11 قطاعا اقتصاديا واستراتيجيا، أبرزها زيادة صادرات الغاز، وتوطين صناعة الأدوية، وتحديث السكك الحديدية.

جاء ذلك خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الألماني لرجال الأعمال بالعاصمة برلين، في اليوم الثالث من الزيارة التي يجريها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وتوزعت الاتفاقيات على قطاعات الطاقة والصناعة والصناعات الدوائية والنقل والسكك الحديدية والطاقات المتجددة والسياحة وصناعة البطاريات والتكنولوجيا الصناعية والحيوية والصناعات النفطية والبيطرية.

وفي قطاع الطاقة، وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية مذكرة تفاهم مع شركة "في إن جي" الألمانية، لبدء مفاوضات بشأن تجديد عقد تصدير الغاز وزيادة الكميات الموجهة إلى السوق الألمانية.

كما أبرمت شركة "إكس وور" اتفاقيتين تجاريتين مع شركتي "فيلد إكويبمنت أند سيرفيسز" و"بي إس إي إنجينيرينغ"، لتوريد معدات وتقنيات هندسية إلى قطاع النفط والغاز في السوقين الجزائرية والإفريقية.

وفي القطاع الصناعي، وقعت شركة "أوبل" ومجمع "حليل" الجزائري مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون.

كما أبرمت "أوبن ديسك" مذكرة تفاهم مع "إكوينكست سولوشنز دويتشلاند" لإقامة شراكة في مجالي الهندسة والتكنولوجيا الصناعية.

ووقعت "أسور/أسند" اتفاقية شراكة مع "فولكس ليفت" لإنشاء مشروع مشترك لإنتاج المصاعد محليا، فيما أبرمت "سورفاتيك" اتفاقية مع "ديفنباخر ماشيننفابريك" لتوريد خط آلي للتصفيح ومعدات لإنتاج ألواح الميلامين.

وفي الصناعات الدوائية، وقع مجمع "صيدال" وشركة "بوهرينغر إنغلهايم" مذكرتي تفاهم للتصنيع المحلي لأربع جزيئات دوائية مخصصة لعلاج السكري وقصور القلب وأمراض الكلى، وتطوير التعاون في البحث والتطوير.

كما وقعت شركة "فيت أغري فارما" اتفاقية مع "إكوينكست سولوشنز دويتشلاند" لإنشاء وحدة لإنتاج الأدوية البيطرية.

وأبرمت مخابر "فراتر رازيس" اتفاقية شراكة مع "غرونينغر"، بهدف تعزيز قدرات التصنيع في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وفي قطاع النقل، وقعت شركة "سيمنس موبيليتي" خمس مذكرات تفاهم مع الشركة الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية ومؤسسة مترو الجزائر، لتعزيز التعاون في السكك الحديدية والنقل الحضري ونقل التكنولوجيا.

كما وقعت شركة "سيتال" بروتوكول اتفاق مع "آيزنبارت"، لتوريد مكونات إلكترونية مخصصة لإصلاح تجهيزات عربات الترامواي.

وفي مجال الطاقات المتجددة، وقعت "الشركة الدولية للطاقات المتجددة الشمسية" اتفاقية مع "آر سي تي سولوشنز"، لإعداد الدراسات الهندسية والإشراف على إنشاء مصنع لإنتاج السيليكون المعدني المستخدم في الصناعات المعدنية والطاقة الشمسية.

وفي قطاع السياحة، وقع "مجمع بوسوف فاتح" اتفاقية مع "فليمنغ هوتيلز"، لتسيير منتجع سياحي بمدينة تقرت ومنحه امتياز استغلاله، بطاقة استيعابية تبلغ 600 سرير.

وفي صناعة البطاريات، وقع كل من "فريكشن تيك" و"مول باتريين" ملحقا لاتفاقية الشراكة المبرمة بينهما عام 2023، لتوسيع التعاون في نقل التكنولوجيا.

كما وقع الطرفان اتفاقية تجارية لتصدير البطاريات المصنعة في الجزائر بموجب ترخيص من علامة "مول".

وشهد المنتدى أيضا توقيع "مجمع مدار" اتفاقية عدم إفشاء مع "كوربر تكنولوجيز"، لحماية المعلومات السرية المتبادلة ضمن مشروع الشركة الجزائرية للتبغ.

كما وقع المجمع اتفاقية تعاون مع "فوكه آند كو"، لتقييم احتياجات الشركة من تجهيزات تغليف السجائر وبحث فرص التعاون الصناعي والتجاري.

ويأتي المنتدى ضمن زيارة تبون الرسمية إلى ألمانيا، الهادفة إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين