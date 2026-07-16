مع تحديد 6 مجالات رئيسية للتعاون السياسي والاقتصادي والتنموي والثقافي والأمني، خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لألمانيا

الجزائر وألمانيا تعتمدان إعلانا مشتركا لشراكة استراتيجية مع تحديد 6 مجالات رئيسية للتعاون السياسي والاقتصادي والتنموي والثقافي والأمني، خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لألمانيا

الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول

اعتمدت الجزائر وألمانيا، الخميس، إعلانا مشتركا بشأن أجندة استراتيجية للشراكة الثنائية، مع تحديد 6 مجالات رئيسية للتعاون السياسي والاقتصادي والتنموي والثقافي والأمني.

جاء الإعلان المشترك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى العاصمة الألمانية برلين، وتستمر حتى الجمعة، وفق بيان للرئاسة الجزائرية.

وحسب البيان، أكد الجانبان رغبتهما في تعميق الشراكة والتعاون الثنائي "طويل الأمد" في مختلف المجالات.



وشددا على أهمية الحوار والتفاهم المتبادل والتعاون في مواجهة التحديات العالمية.

وأشار البيان، إلى أن الطرفين "يجدّدان التأكيد على التزامهما بالتعاون متعدد الأطراف الذي تلعب فيه الأمم المتحدة دورا محوريا، وبنظام عالمي قائم على القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة كل دولة واستقلالها وسلامة أراضيها، وحماية حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية".

وفي المجال السياسي والدبلوماسي، اتفق البلدان على إرساء "حوار سياسي منتظم ومشاورات شاملة تتناول العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية، والهجرة والأمن".



إلى جانب "مشاورات سياسية منتظمة على المستوى الرفيع بين وزارتي الشؤون الخارجية للبلدين"، وفق البيان.



وأعربا عن ارتياحهما لمخرجات المباحثات التي جمعت قائدي البلدين في برلين.

وفي الجانب الاقتصادي والطاقوي، أكد البيان أن ألمانيا لا تزال من بين الشركاء الأوروبيين الرئيسيين للجزائر، مع إبداء الطرفين رغبتهما في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال.

وأبرز الإعلان المشترك "الأهمية الاستراتيجية لشراكتهما الثنائية الطاقوية طويلة الأمد".

وأضاف الإعلان أن "زيادة إمدادات الغاز يخدم مصلحة الطرفين".



كما أكد الجانبان إرادتهما لمناقشة التعاون المستقبلي في مجالات الطاقة والانتقال الطاقوي والبنية التحتية والتكنولوجيا والنقل والصحة والصيدلة والمعادن الحيوية والفلاحة والصناعة.

وفي محور التنمية المستدامة، رحب الطرفان بالمشاريع قيد الإنجاز في القطاعات الاستراتيجية، واتفقا على "تعزيز تعاونهما للحد من انبعاثات غاز الميثان"، إلى جانب "تكثيف تعاونهما في مجال حماية البيئة والمناخ".

وفي المجال الأمني، رحب الطرفان بالحوار القائم بشأن قضايا الأمن الإقليمي والعالمي، بما يشمل "التعاون في مجال الدفاع، والإرهاب، والأمن السيبراني والتضليل الإعلامي".

وفي وقت سابق الخميس، أجرى تبون، محادثات مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في العاصمة برلين، ضمن زيارته الرسمية إلى برلين.

والأربعاء، بدأ الرئيس الجزائري زيارة رسمية إلى ألمانيا تستمر حتى الجمعة، تلبية لدعوة من شتاينماير.