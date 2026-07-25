الثانية خلال يومين.. رومانيا تسقط مسيّرة اخترقت مجالها الجوي قرب الحدود مع أوكرانيا، بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية..

بريشتينا/ الأناضول

أعلنت رومانيا، السبت، إسقاط طائرة مسيّرة انتهكت مجالها الجوي، في حادثة هي الثانية خلال يومين.



وقالت وزارة الدفاع الرومانية، في بيان، إن أنظمة المراقبة بالرادار رصدت، عند الساعة 08:22 بالتوقيت المحلي، طائرة مسيّرة دخلت المجال الجوي للبلاد بشكل غير قانوني في منطقة حدودية مع أوكرانيا.

وأضافت أن مقاتلتين من طراز "إف 16" تابعتين للقوات الجوية الرومانية، اعترضتا الهدف ونفذتا إجراءات التعرف القياسية وإجراءات تحييده.

وأشارت إلى أن الطائرة المسيّرة أُسقطت بشكل آمن في منطقة غير مأهولة بالقرب من خط الحدود، وأن فرق الوزارة ستجري عمليات فحص في موقع الحادث.

وأضاف البيان أن التطورات في المجال الجوي الروماني تتم متابعتها بشكل مستمر، وأن الاتصالات الوثيقة مع الحلفاء مستمرة، مشيرا إلى أنه سيتم مشاركة معلومات إضافية مع الرأي العام فور توفرها.

من جانبه، أعلن الرئيس الروماني نيكوشور دان في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس" الأمريكية، أن الطائرة المسيّرة أُسقطت على بعد 10 كيلومترات غرب منطقة سفانتو غيورغي.

وأمس الجمعة، انتهكت طائرة مسيّرة أخرى المجال الجوي الروماني، وأسقطتها أيضا مقاتلة إف 16 تابعة للقوات الجوية الرومانية، وفق بيانات رسمية.

وكانت طائرة مسيّرة روسية قد دخلت المجال الجوي الروماني في 29 مايو/أيار خلال الهجمات الليلية الروسية على أوكرانيا، وسقطت على مبنى سكني، ما أدى إلى إصابة شخصين.