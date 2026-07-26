في منطقة تل العاصور، الواقعة بين بلدتي المغير ودير جرير، التي تشهد تصعيدا متواصلا في اعتداءات المستوطنين..

الثالثة الأحد.. مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شرق رام الله في منطقة تل العاصور، الواقعة بين بلدتي المغير ودير جرير، التي تشهد تصعيدا متواصلا في اعتداءات المستوطنين..

رام الله / الأناضول

أقام مستوطنون، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي منطقة تل العاصور شرق محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة، وهي الثالثة منذ صباح الأحد.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" إن المستوطنين نصبوا خيمة كبيرة في منطقة "تل العاصور"، وأحضروا صهاريج وخزانات مياه، في خطوة تهدف إلى تثبيت بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين.

وأضافت أن منطقة تل العاصور، الواقعة بين بلدتي المغير ودير جرير، تشهد تصعيدا متواصلا في اعتداءات المستوطنين من خلال إقامة البؤر الاستيطانية والاستيلاء على الأراضي، في إطار سياسة التوسع الاستيطاني في المنطقة.

وفي وقت سابق الأحد، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية ونصبوا خياما في منطقة وادي الزيتون بقرية أم صفا شمال غربي رام الله.

وشمالي الضفة، أقام مستوطنون، الأحد، بؤرة استيطانية أخرى على أراضي بلدة ديراستيا شمال محافظة سلفيت، بعد تجريف أراضٍ فلسطينية، وفق مصادر محلية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها الشطر الشرقي من مدينة القدس المحتلة، ويرتكبون اعتداءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدًا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل 87 فلسطينيًا منذ مطلع العام الجاري، وأكثر من 1182 فلسطينيًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى إصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 24 ألف فلسطيني خلال الفترة نفسها.