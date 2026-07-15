التلفزيون الإيراني: هجوم صاروخي يستهدف منشأة لمياه الشرب

أنقرة/ الأناضول

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، تعرض منشأة لمياه الشرب في محافظة إيلام غربي البلاد لهجوم بالصواريخ.

وقال التلفزيون إن "منشأة لإنتاج مياه الشرب قرب إحدى القرى التابعة لقضاء موسيان في محافظة إيلام، تعرضت لاستهداف بثلاثة صواريخ من العدو".

ولم يورد التلفزيون الإيراني مزيدا من التفاصيل بشأن الهجوم.

وليل الثلاثاء/ الأربعاء، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير جميع منشآت الطاقة والجسور في إيران إذا لم توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ومساء الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" شن هجمات جديدة واستئناف الحصار البحري على إيران.

وترد طهران بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، لكن بعض هذه الدول أعلنت أن هجمات إيرانية أسفرت عن ضحايا مدنيين وأضرت بمنشآت مدنية.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، وشرعتا في مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء العدوان الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد.

