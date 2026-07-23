تم رصد طائرات حربية أمريكية وسُمع دوي انفجارات في قضاء كنارك في المحافظة الواقعة جنوب شرقي البلاد..

التلفزيون الإيراني: غارات أمريكية تستهدف محافظة سيستان وبلوشستان تم رصد طائرات حربية أمريكية وسُمع دوي انفجارات في قضاء كنارك في المحافظة الواقعة جنوب شرقي البلاد..

إسطنبول/ الأناضول

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن الجيش الأمريكي شن هجوما على قضاء كنارك التابع لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران.

وذكر التلفزيون أنه تم رصد طائرات حربية أمريكية في المنطقة، كما سُمع دوي انفجارات في قضاء كنارك.

ولم يصدر بعد أي بيان رسمي بشأن الهجوم أو طبيعة الأهداف التي تم استهدافها.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، بينما ترد طهران بهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد ومنشآت عسكرية ومواقع تقول إنها مرتبطة بواشنطن في دول بالمنطقة.

ويأتي التصعيد رغم توقيع واشنطن وطهران في يونيو/حزيران الماضي، مذكرة تفاهم تضمنت وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 يوليو/ تموز الجاري انتهاء وقف إطلاق النار، عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، لتستأنف الولايات المتحدة ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن طهران بوقف مهاجمة السفن وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما تصر إيران على إخضاع عبور السفن لآلية تنظمها عبر الممر المطل على سواحلها، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.

والأربعاء، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف مواقع ضمن البنية التحتية في إيران، تشمل جسورا ومحطات لتوليد الطاقة، ردا على أي هجوم قد تشنه طهران على السفن أو حركة الملاحة في مضيق هرمز.