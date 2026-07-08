عقب الانفجارات التي شهدتها مدينة سيريك القريبة من مضيق هرمز..

التلفزيون الإيراني: سماع دوي 6 انفجارات في مدينة بندر عباس عقب الانفجارات التي شهدتها مدينة سيريك القريبة من مضيق هرمز..

أنقرة / الأناضول

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي 6 انفجارات في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزجان، عقب الانفجارات التي شهدتها مدينة سيريك القريبة من مضيق هرمز.



وأوضح التلفزيون الرسمي الإيراني مساء الثلاثاء، أنه إضافة إلى انفجارات بندر عباس، سُمع أيضا دوي انفجار في قرية طاهروي التابعة لمدينة سيريك.

وذكرت أنه حتى الآن تم سماع دوي 7 انفجارات.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي سماع دوي انفجارات في مدينة سيريك وجزيرة قشم قرب مضيق هرمز جنوبي البلاد، مضيفة أن مصدر الانفجارات لا تزال مجهولة.



وتشهد منطقة مضيق هرمز، بين الحين والآخر، توترات أمنية على خلفية العدوان الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز، بينما تواصلان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي بوساطة باكستان وقطر.