لم يقدم أي تفاصيل بخصوص صوت الانفجار

التلفزيون الإيراني: سماع دوي انفجار في أبادان على الخليج لم يقدم أي تفاصيل بخصوص صوت الانفجار

إسطنبول/ الأناضول

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، الأحد، بسماع دوي انفجار في مدينة عبادان (جنوب غرب).

ولم يقدم التلفزيون الإيراني مزيدا من التفاصيل بخصوص صوت الانفجار في عبادان (آبادان بالفارسية) المطلة على الخليج العربي، والتي تقع في محافظة خوزستان.

كما لم يصدر أي بيان رسمي بخصوص الموضوع.

ودخلت المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 8 يوليو/تموز الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو/حزيران 2026.

وجاء إعلان ترامب عقب استهداف إيران ثلاث سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بما تقول إنه ضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.

وتسبب التصعيد في اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتهديد حركة الطيران وإمدادات الطاقة، وسط إغلاقات متقطعة للمجالات الجوية وتحذيرات من استهداف منشآت ومصالح أمريكية خارج الشرق الأوسط.