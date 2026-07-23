بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف مواقع من البنية التحتية في إيران

التلفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات في 3 مدن جنوب غربي البلاد بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف مواقع من البنية التحتية في إيران

إسطنبول / الأناضول

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الأربعاء، بسماع دوي انفجارات في 3 مدن جنوبي وجنوب غربي البلاد، فيما يتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وقال التلفزيون الإيراني إنه جرى سماع دوي انفجارات في مدينتي الأهواز ورامشير بمحافظة خوزستان (جنوب غرب).

وأضاف أنه تم الإبلاغ أيضًا عن دوي انفجارات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان (جنوب).

يأتي ذلك بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف مواقع من البنية التحتية في إيران، تشمل جسورًا ومحطات لتوليد الطاقة، ردًا على أي هجوم قد تشنه طهران على السفن أو حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "اعتبارًا من هذه اللحظة، إذا أطلقت جمهورية إيران الإسلامية النار على أي سفينة في مضيق هرمز، سواء باستخدام صاروخ أو قذيفة أو طائرة مسيرة أو أي وسيلة أخرى، فإن الولايات المتحدة ستقصف وتدمر جسرًا أو محطة لتوليد الطاقة، بما في ذلك تلك الواقعة داخل العاصمة طهران أو بالقرب منها".

وتأتي تصريحات ترامب عقب إعلانه مقتل ثلاثة جنود أمريكيين إضافيين في هجمات قال إن إيران شنتها خلال الأيام الماضية على قواعد أمريكية في الشرق الأوسط، ما يرفع إجمالي قتلى الجيش الأمريكي في التصعيد الجاري مع إيران إلى 18 جنديًا.