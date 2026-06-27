جرى إيقاف نظام التكييف في الطوابق من الأول إلى السابع بشكل إلزامي لبقية يوم الجمعة، فيما ظل يعمل في الطوابق العليا حيث مكاتب المفوضين..

التكييف لكبار الموظفين.. المفوضية الأوروبية تواجه اتهامات بـ"الإقطاعية" جرى إيقاف نظام التكييف في الطوابق من الأول إلى السابع بشكل إلزامي لبقية يوم الجمعة، فيما ظل يعمل في الطوابق العليا حيث مكاتب المفوضين..

بروكسل/ الأناضول



أثار قرار المفوضية الأوروبية إيقاف تشغيل نظام التكييف في الطوابق السفلية من مقرها الرئيسي في بروكسل، غضب الموظفين وشبه البعض الإجراء بـ"الإقطاعية".

وبحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أُبلغ موظفو المفوضية الأوروبية، في رسالة أُرسلت إليهم، الجمعة، بأنه جرى إيقاف نظام التكييف في الطوابق من الأول إلى السابع في مبنى بيرلايمونت (مقر المفوضية) بشكل إلزامي لبقية اليوم، بسبب الظروف الجوية القاسية.

وفي حديث للصحيفة، قال أحد مسؤولي المفوضية الأوروبية، الذي يعمل في الطوابق السفلية وطلب عدم الكشف عن هويته، إن أجهزة التكييف استمرت في العمل في الطوابق العليا التي توجد فيها مكاتب المفوضين، منتقدا هذا الإجراء بقوله: "الأمر أشبه بالإقطاعية".

وذكرت الصحيفة أن مسؤولا آخر في المفوضية وصف القرار بأنه "مخزٍ".

ويقع مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الطابق الثالث عشر من المبنى المؤلف من 13 طابقاً، فيما توجد معظم مكاتب أعضاء المفوضية الأوروبية الـ26، إضافة إلى المديرين العامين وكبار المسؤولين، في الطابق الثامن وما فوقه.

وكانت بلجيكا، التي تستضيف أيضا المقرات الرئيسية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، قد سجلت الجمعة أعلى درجات الحرارة منذ بداية عام 2026، حيث أعلن المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في محطة الرصد الرسمية بمنطقة أوكل بلغت 35.3 درجة مئوية.

ولا تزال حالة الإنذار الأحمر والبرتقالي سارية في معظم أنحاء البلاد بسبب موجة الحر الشديدة.