التضخم بمنطقة اليورو يرتفع إلى 3.2 بالمئة في مايو الأعلى منذ 20 شهرا، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة وسط اضطرابات أسواق النفط العالمية بسبب حرب إيران..

الرباط/ الأناضول

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2 بالمئة خلال مايو/ أيار الماضي على أساس سنوي، مسجلا أعلى مستوى له منذ سبتمبر/ أيلول 2023، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة.

جاء ذلك وفق بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، الثلاثاء، مقارنة مع معدل بلغ 3 بالمئة في أبريل/ نيسان الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في دول منطقة اليورو وعددها 21 دولة، إلى 3.2 بالمئة خلال مايو، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.

وسجلت ليتوانيا أعلى معدل تضخم خلال مايو بـ5.1 بالمئة، تلتها اليونان بـ5 بالمئة، ثم كرواتيا بـ4.9 بالمئة.

وسجل أدنى معدل في مالطا بـ2.1 بالمئة، وألمانيا بـ2.7 بالمئة.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران في 11 أبريل/ نيسان الماضي بباكستان، فرضت الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

